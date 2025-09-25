Мать тайно похороненного мусульманами православного бойца СВО встретили в мечети угрозами

Мать похороненного мусульманами православного бойца СВО рассказала об угрозах

Мать участвовавшего в освобождении Суджи бойца специальной военной операции Виктора Чеснокова, которого тайно похоронили на мусульманском кладбище, встретили в мечети угрозами. Об этом женщина рассказала в беседе с ИА «Регнум».

По словам россиянки, ее сын получил смертельное ранение при зачистке Суджи. Тело бойца направили в Нытву Пермского края, где живут его родители. Однако во время транспортировки с военкоматом связалась 65-летняя женщина, назвавшаяся гражданской женой женой 25-летнего военного. В беседе с военкомом она заявила, что перед смертью солдат якобы принял ислам, и уговорила его отдать останки в местную мечеть.

Мать Чеснокова считает, что эта пожилая женщина является аферисткой, которая пытается получить выплаты за бойца. Родители военного выяснили, что она проживает в Москве. Они также изучили выписки из ЗАГСа, удостоверившись, что их сын официально не женат. Собеседница издания подчеркнула, что молодой человек воспитывался в православных традициях и никогда не принял бы ислам. Кроме того, во время общения он рассказывал родственникам о мимолетных романах с молодыми девушками, и 65-летние пенсионерки в них не фигурировали.

О том, что тело их сына направили в мечеть, родители Чеснокова узнали по СМС от военкомата за пять минут до похорон. Они сразу же направились на место, где их встретил угрозами.

На входе в мечеть нас встретил бородатый парень, он очень грубо и по-хамски себя вел. Говорил, чтоб мы убирались отсюда, говорил, что «здесь нет вашего оккупанта». Отказывался нам сообщить, где именно будут хоронить Витю. Мы позвонили в военкомат прямо при нем — военком задал вопрос, а этот парень и военкома послал мать бойца СВО Виктора Чеснокова

В результате мать и отец военного не добились информации о месте погребения, и похороны состоялись без них. Как пишет «Регнум», церемония прошла без традиционных для участников СВО почестей. Отыскать могилу бойца его родителям помогли местные жители. «Его похоронили на отшибе, в мусульманской части кладбища. Ни памятника, ни оградки, ни креста. Воткнули маленькую табличку и даже не прибрались», — пожаловалась россиянка.

Она добавила, что администрация уже четыре месяца обещает привести захоронение в порядок и поставить памятник, но могила до сих пор выглядит как заброшенная.

Ранее жительница Якутии вскрыла цинковый гроб мужа-бойца СВО и обнаружила там чужое тело. В результате морг признал ошибку и потребовал от женщины похоронить присланные останки.