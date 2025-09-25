Военкомат выдал тело православного бойца СВО мечети

В Пермском крае русского бойца СВО похоронили по мусульманскому обряду

В Пермском крае русского бойца СВО похоронили по мусульманскому обряду. Об этом сообщает телеканал «Царьград» в Telegram.

После эвакуации тела из зоны спецоперации его передали не родственникам мужчины, а местной мечети. При этом отмечается, что солдат был крещен.

По данным ряда Telegram-каналов, на который ссылается «Царьград», к случившемуся может быть причастна сожительница военнослужащего, которая имеет корни на Северном Кавказе. Она якобы сумела убедить сотрудников военкомата в том, что незадолго до смерти солдат принял ислам. Родственники бойца уверены, что рассказ женщины не соответствует действительности.

Ранее в Совете по правам человека при президенте России возмутились платным отпеванием участников спецоперации. Поводом для этого стали события в Хакасии, где не вернувшегося из боя солдата пришлось отпевать повторно, оба раза — за деньги.