14:20, 25 сентября 2025Россия

Военкомат выдал тело православного бойца СВО мечети

В Пермском крае русского бойца СВО похоронили по мусульманскому обряду
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Пермском крае русского бойца СВО похоронили по мусульманскому обряду. Об этом сообщает телеканал «Царьград» в Telegram.

После эвакуации тела из зоны спецоперации его передали не родственникам мужчины, а местной мечети. При этом отмечается, что солдат был крещен.

По данным ряда Telegram-каналов, на который ссылается «Царьград», к случившемуся может быть причастна сожительница военнослужащего, которая имеет корни на Северном Кавказе. Она якобы сумела убедить сотрудников военкомата в том, что незадолго до смерти солдат принял ислам. Родственники бойца уверены, что рассказ женщины не соответствует действительности.

Ранее в Совете по правам человека при президенте России возмутились платным отпеванием участников спецоперации. Поводом для этого стали события в Хакасии, где не вернувшегося из боя солдата пришлось отпевать повторно, оба раза — за деньги.

