В России возмутились отпеванием не вернувшихся с СВО бойцов за деньги

Член СПЧ Ахмедова: Бойцов СВО должны отпевать бесплатно, а не за деньги
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Бойцов СВО должны отпевать бесплатно, а не за деньги. Такое мнение высказала член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России и главред «Регнума» Марина Ахмедова в Telegram.

Так она прокомментировала события в Хакасии, где не вернувшегося из боя бойца пришлось отпевать повторно. Изначально ритуал провел запрещенный в служении священник.

«Почему нельзя отпеть бесплатно тех, кто исполнил свой долг?» — задалась вопросом Ахмедова. Она также опубликовала фотографию бойца и его семерых детей.

В мае в Башкирии ритуальщики в морге перепутали тела участника СВО и ветерана вооруженного конфликта в Афганистане. Когда это выяснилось, одного из мужчин уже успели похоронить.

