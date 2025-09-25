Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:02, 25 сентября 2025Силовые структуры

На жестокое избиение девочки толпой старшеклассниц отреагировали следователи

В Ленобласти возбудили два уголовных дела после избиения девочки подростками
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Ленинградской области возбудили два уголовных дела после избиения девочки на детской площадке группой подростков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Дела расследуются по статьям об истязании и халатности. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Как «Ленте.ру» пояснили в прокуратуре региона, предварительно установлено, что 22 сентября в Выборге трое подростков нанесли 12-летней девочке телесные повреждения. Происходящее снималось на видео. Девочке потребовалась медицинская помощь.

По словам матери потерпевшей, напавших было около десяти человек. Они окружили ребенка и около 40 мину удерживали: били камнем по голове, наносили удары ногами в спину, а также использовали зонт и зарядку от телефона для нанесения увечий.

Ранее сообщалось, что в Воронеже суд приговорил владельца конюшни к 12 годам за растление школьницы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они не понимают, что это значит». Министр войны США созвал сотни генералов и адмиралов на экстренное совещание

    Анна Седокова пришла на концерт в оголяющем грудь платье без бюстгальтера

    Лукашенко передаст Путину сообщения от американцев

    Пьяные туристы из Финляндии ворвались в музей и оскорбили жертв Освенцима

    В России разработали подводную «Барракуду»

    Доходность банковских вкладов в России упала

    На жестокое избиение девочки толпой старшеклассниц отреагировали следователи

    «Ни памятника, ни оградки, ни креста». Православного бойца СВО тайно похоронили по мусульманским обычаям. Почему так произошло?

    Пилоты самолета со 132 пассажирами забыли выпустить шасси при посадке и попали на видео

    Трамп назвал способного повлиять на украинский конфликт лидера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости