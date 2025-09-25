На жестокое избиение девочки толпой старшеклассниц отреагировали следователи

В Ленобласти возбудили два уголовных дела после избиения девочки подростками

В Ленинградской области возбудили два уголовных дела после избиения девочки на детской площадке группой подростков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Дела расследуются по статьям об истязании и халатности. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Как «Ленте.ру» пояснили в прокуратуре региона, предварительно установлено, что 22 сентября в Выборге трое подростков нанесли 12-летней девочке телесные повреждения. Происходящее снималось на видео. Девочке потребовалась медицинская помощь.

По словам матери потерпевшей, напавших было около десяти человек. Они окружили ребенка и около 40 мину удерживали: били камнем по голове, наносили удары ногами в спину, а также использовали зонт и зарядку от телефона для нанесения увечий.

