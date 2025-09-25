Силовые структуры
Владелец конюшни сел на 12 лет за раздетую девочку в российском регионе

В Воронеже суд приговорил владельца конюшни к 12 годам за растление школьницы
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Воронеже суд приговорил жителя к 12 годам и одному месяцу колонии строгого режима за растление 13-летней девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину признали виновным в преступлении по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет») УК РФ, его также обязали выплатить 800 тысяч рублей компенсации потерпевшей. Следствие и суд установили, что преступление он совершил в июне 2024 года в бытовом помещении.

Как стало известно изданию «Вести Воронеж», речь идет о владельце местной конюшни. Он подлил девочке алкоголь, а после стал раздевать.

Ранее сообщалось, что в Тюмени мужчина получил условный срок за нападение на женщину и полицейского.

