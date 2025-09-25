Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:02, 25 сентября 2025Силовые структуры

Россиянин надругался над женщиной и остался на свободе

В Тюмени мужчина получил условный срок за нападение на женщину и полицейского
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Тюмени суд приговорил к трем годам и двум месяцам условно местного жителя, надругавшегося над женщиной и напавшего на полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Россиянина признали виновным по части 1 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера»), части 1 статьи 319 («Оскорбление представителя власти»), части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Он признал вину, раскаялся и попросил у потерпевших прощения.

По данным ведомства, 14 апреля мужчина пристал к женщине, применив физическое насилие. Позже в салоне служебного авто он оскорбил полицейского и ударил его.

Ранее стало известно, что в Ивановской области пройдет суд над 31-летним местным жителем, который выдал себя за таксиста и изнасиловал попутчицу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп получил секретные данные о якобы планируемом наступлении ВСУ. Что об этом известно?

    Суд вынес обвинительный приговор экс-президенту Франции

    Президент баскетбольного ЦСКА оценил возможность возвращения российских команд в Евролигу

    Развенчан миф об эффективном средстве для похудения

    71-летний пассажир залез под одежду к спящей попутчице в самолете

    Россиянин надругался над женщиной и остался на свободе

    С известной российской ведущей взыскали долг в пользу коллекторов

    Слитки золота и серебра нашли под полом выезжающего из России автобуса

    В России появится новый дилерский центр с китайскими машинами

    Лидер российской ОПГ 90-х сбежал из зоны СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости