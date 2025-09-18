Выдавший себя за таксиста россиянин изнасиловал попутчицу в безлюдном месте

В Ивановской области пройдет суд над мужчиной за изнасилование попутчицы

В Ивановской области пройдет суд над 31-летним местным жителем, который выдал себя за таксиста и изнасиловал попутчицу. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 131 УК РФ.

По версии следствия, ночью обвиняемый заметил женщину, которая одна шла по улице. Он остановил машину, представился таксистом и предложил ее довезти до дома. Женщина согласилась и села в автомобиль. По дороге мужчина предложил ей переспать, получив отказ, злоумышленник изменил маршрут, отвез попутчицу в безлюдное место и изнасиловал.

