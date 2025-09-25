Назван крадущий кальций из организма напиток

Педиатр Юнусова: Передозировка кофеина грозит дефицитом кальция

Переизбыток кофе грозит ухудшением всасывания кальция, рассказала врач-педиатр Нилуфар Юнусова. Крадущий кальций из организма напиток она назвала в беседе с NEWS.ru.

По словам Юнусовой, кофеин стимулирует выработку катехоламинов и усиливает клубочковую фильтрацию — так называется первый этап в образовании мочи. Доктор уточнила, что из-за этого употребление кофе приводит к учащенному мочеиспусканию. «Вместе с жидкостью ускоряется выведение кальция с мочой», — объяснила она.

Юнусова добавила, что при высоких дозах кофеина наблюдается легкое снижение всасывания кальция в ЖКТ, особенно если напиток употребляется натощак или в больших количествах.

