Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:35, 25 сентября 2025Забота о себе

Назван крадущий кальций из организма напиток

Педиатр Юнусова: Передозировка кофеина грозит дефицитом кальция
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Переизбыток кофе грозит ухудшением всасывания кальция, рассказала врач-педиатр Нилуфар Юнусова. Крадущий кальций из организма напиток она назвала в беседе с NEWS.ru.

По словам Юнусовой, кофеин стимулирует выработку катехоламинов и усиливает клубочковую фильтрацию — так называется первый этап в образовании мочи. Доктор уточнила, что из-за этого употребление кофе приводит к учащенному мочеиспусканию. «Вместе с жидкостью ускоряется выведение кальция с мочой», — объяснила она.

Юнусова добавила, что при высоких дозах кофеина наблюдается легкое снижение всасывания кальция в ЖКТ, особенно если напиток употребляется натощак или в больших количествах.

Материалы по теме:
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023
«Стол №5»: меню, рецепты, что можно и нельзя есть
«Стол №5»:меню, рецепты, что можно и нельзя есть
18 августа 2022

Ранее диетолог Оскар Фернандес призвала отказаться от пончиков. По ее мнению, это самый вредный продукт, так как они состоят из рафинированной муки, сахара и большого количества пережаренного масла.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывший президент Франции отреагировал на пятилетний приговор

    Умер легендарный английский рок-музыкант Дэнни Томпсон

    Крушение бизнес-джета из-за неудачного приземления в Южной Америке попало на видео

    Украинский телеканал дорисовал слушателей в пустом зале на выступлении Зеленского в ООН

    Макгрегор похвастался гонораром за участие в турнире UFC у Белого дома

    Xiaomi представила смартфон с двумя экранами

    В России рассказали об экспедиции к дальним планетам Солнечной системы

    Назван крадущий кальций из организма напиток

    Назван самый популярный у россиян регион страны для отдыха в выходные

    Москвичей возмутили непристойные медведи во дворе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости