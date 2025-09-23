Назван самый вредный для здоровья продукт

Диетолог Фернандес назвал пончики самым вредным для здоровья продуктом

Диетолог Оскар Фернандес призвал исключить из рациона пончики, поскольку это самый вредный для здоровья продукт. Его слова приводит издание 20minutos.

Фернандес пояснил, что пончики обладают сразу тремя самыми вредными свойствами. Во-первых, они состоят из рафинированной муки. Во-вторых, в них есть добавленный сахар. В-третьих, пончики подают жареными, отметил врач.

На второе место медик поставил сосиски из супермаркета. «Они опасны, потому что в них нет мяса. В идеале всегда нужно смотреть на этикетку: если мяса 80 процентов — ешь, а если 20 — даже не думай их есть», — предупредил он. Еще одним вредным продуктом, замыкающим тройку лидеров, доктор назвал попкорн, но не тот, который продается в кинотеатрах, а именно магазинный.

Ранее эндокринолог Гульнара Филатова рассказала о самых опасных фруктах. Так, бананы, по ее словам, имеют высокий гликемический индекс.