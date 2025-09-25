Экономика
17:13, 25 сентября 2025
Экономика

Названо новое место обитания скандального московского памятника

Памятник глине переехал с Болотной набережной на Ленинский проспект в Москве
Мария Черкасова

Фото: Timur Maisak / Wikimedia

В Москве скандально известная скульптура «Большая глина № 4» появилась у метро «Новаторская» на Ленинском проспекте. Об этом сообщила искусствовед Софья Багдасарова в Telegram-канале.

Скульптуру авторства швейцарского художника Урса Фишера поставили во внутреннем дворе здания компании «Новатэк».

Отмечается, что компания принадлежит Леониду Михельсону, основателю фонда современного искусства V-A-C и галереи «ГЭС-2», у которой ранее стоял памятник.

Скульптуру «Большая Глина №4» начали разбирать на Болотной набережной в конце июля 2025 года. Она простояла там с 2021 года, у некоторых москвичей памятник вызвал неоднозначную реакцию.

На Болотной набережной вскоре появится новый памятник, обещали в «ГЭС-2». Имя автора нового проекта пока не раскрывается.

