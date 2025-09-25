Экономика
07:01, 25 сентября 2025Экономика

Названы самые востребованные сезонные работники

Самыми востребованными сезонными работниками осенью в России стали грузчики
Вячеслав Агапов

Фото: Tricky_Shark / Shutterstock / Fotodom  

Российские работодатели с наступлением осени и началом делового сезона стали активнее нанимать сотрудников «на подхват». Самых востребованных работников назвали аналитики hh.ru (копия исследования есть в распоряжении Ленты.ру).

Число вакансий с пометкой «сезонная работа» по сравнению с летом выросло на 27 процентов. Причиной этому называют погодные условия, подготовку к праздникам, школьные каникулы, а также запуск новых маркетинговых кампаний и проектов. Чаще всего в сезон работодатели ищут сотрудников рабочих и массовых профессий: грузчиков (38 процентов от общего числа вакансий с медианной зарплатой 68 тысячи рублей), продавцов-консультантов и кассиров (2,2 тыс. вакансий, 56,6 тысячи рублей и 8 процентов от общего числа), а также операторов call-центров (1,7 тысячи вакансий или 6 процентов от общего числа при медианной зарплате в 37,5 тысячи рублей).

Меньшим спросом пользуются водители (5 процентов вакансий, с зарплатой порядка 166,1 тысячи рублей), курьеры (4 процента и 157 тысяч рублей), администраторы магазина или торгового зала (3 процента и 60,7 тысячи рублей), разнорабочие (2 процента и 81,6 тысячи рублей) и менеджеры (2 процента и 101,4 тысячи рублей).

Больше всего предложений размещено в Московской области (более 4,7 тысячи вакансий) и в Москве (более 3,1 тысячи). В Санкт-Петербурге работодатели ищут около 1,4 тысячи сезонных сотрудников, в Воронежской (и Нижегородской областях — 1,3 и 1,2 тысячи соответственно.

«Осенью работодатели из года в год усиливают набор временного персонала. В ЖКХ и смежных сферах требуется больше сотрудников для уборки и обслуживания территорий. В торговле и маркетинге — сезон рекламных кампаний и активного поиска покупателей. С ростом онлайн-торговли в этот период заметно увеличивается потребность в упаковщиках, грузчиках и курьерах. А у промышленных предприятий именно осенью начинается пик строительно-монтажных и сервисных работ, где нужны рабочие руки и технические специалисты», — пояснила директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

Как ранее показало исследование «Авито Работа», прошедшим летом самыми высокооплачиваемыми офисными специалистами оказались тестировщики. Работодатели в среднем предлагают им 129 тысяч рублей. Второе место рейтинга занимают инженеры со средней зарплатой в 105,5 тысячи в месяц. Тройку замкнули технологи (97,2 тысячи в месяц).

