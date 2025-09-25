Силовые структуры
17:52, 25 сентября 2025Силовые структуры

Новый директор ФБК пополнил реестр террористов и экстремистов

Новый директор ФБК Романцов пополнил реестр террористов и экстремистов
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Новый директор ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Владислав Романцов пополнил реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Романцов занял свой пост в сентябре, сменив предшественника, который решил уйти и заняться развитием своего проекта. До этого он занимал должность главы IT-отдела.

Ранее сообщалось, что суд Москвы заочно приговорил активиста Константина Котова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к пяти годам колонии строгого режима за финансирование ФБК.

