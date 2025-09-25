Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:11, 25 сентября 2025Силовые структуры

Осужденный на 17 лет экс-чиновник Минобороны попросил суд отменить приговор

Осужденный на 17 лет экс-чиновник Минобороны Куракин попросил отменить приговор
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Осужденный на 17 лет бывший глава департамента имущественных отношений Минобороны России Дмитрий Куракин попросил суд отметить его приговор. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время заседания в Мосгорсуде защита Куракина заявила, что суд первой инстанции допустил нарушения, «не позволяющие осмыслить обвинения». Представитель фигуранта попросил отменить приговор, а дело вернуть в прокуратуру. Так, по его словам, некоторые свидетели обвинения давали показания в суд по видеосвязи, то есть, удаленно. Как отметил адвокат, при этим, аналогичную просьбу защиты Куракина суд отклонил. «Поэтому, защите обвиняемого не дали задавать вопросы некоторым специалистам», — подчеркнул представитель Куракина.

Кроме того, сам бывший чиновник Минобороны заявил, что ущерб по делу не был установлен должным образом. Он попросил суд отменить приговор и назвал его неправосудным. Он сказал, что необходимо было рубить лес и он руководствовался докладами, которые были завизированы уполномоченными должностными лицами. «Для меня было очевидно, что они прошли все проверки. Я считал, что действую строго в пределах своих обязанностей и, наоборот, совершу преступление, если не подпишу разрешения. Все материалы лесопатологов были достоверны», — сказал Куракин.

Ранее сообщалось, что в деле присутствуют двое других фигурантов — бывший первый заместитель Куракина Владислав Холодков и гендиректор компании «Оборонспецресурс» Максим Ан.

С 2014 года сообщники занимались незаконной вырубкой леса на территории воинских частей Западного военного округа. Куракин организовал массовую вырубку здорового леса под видом санитарной, используя фальшивые документы. Махинации вскрылись в ноябре 2023 года, после чего Куракина арестовали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывший президент Франции отреагировал на пятилетний приговор

    Стало известно о неожиданном решении Алисы Фрейндлих

    Певица Джессика Симпсон назвала любимый наряд для свиданий

    Трое молодых россиян раскопали могилу друга ради помощи девушке

    «Зенит» оштрафовали на полмиллиона за баннер болельщиков в адрес министра спорта России

    Названо новое место обитания скандального московского памятника

    Осужденный на 17 лет экс-чиновник Минобороны попросил суд отменить приговор

    Набиуллина призвала правительство перейти от слов к делу в одном вопросе

    Генерал возмутился переименованием населенных пунктов в Чечне

    Президент Палестины потребовал от ХАМАС сложить оружие

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости