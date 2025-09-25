Осужденный на 17 лет экс-чиновник Минобороны попросил суд отменить приговор

Осужденный на 17 лет экс-чиновник Минобороны Куракин попросил отменить приговор

Осужденный на 17 лет бывший глава департамента имущественных отношений Минобороны России Дмитрий Куракин попросил суд отметить его приговор. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время заседания в Мосгорсуде защита Куракина заявила, что суд первой инстанции допустил нарушения, «не позволяющие осмыслить обвинения». Представитель фигуранта попросил отменить приговор, а дело вернуть в прокуратуру. Так, по его словам, некоторые свидетели обвинения давали показания в суд по видеосвязи, то есть, удаленно. Как отметил адвокат, при этим, аналогичную просьбу защиты Куракина суд отклонил. «Поэтому, защите обвиняемого не дали задавать вопросы некоторым специалистам», — подчеркнул представитель Куракина.

Кроме того, сам бывший чиновник Минобороны заявил, что ущерб по делу не был установлен должным образом. Он попросил суд отменить приговор и назвал его неправосудным. Он сказал, что необходимо было рубить лес и он руководствовался докладами, которые были завизированы уполномоченными должностными лицами. «Для меня было очевидно, что они прошли все проверки. Я считал, что действую строго в пределах своих обязанностей и, наоборот, совершу преступление, если не подпишу разрешения. Все материалы лесопатологов были достоверны», — сказал Куракин.

Ранее сообщалось, что в деле присутствуют двое других фигурантов — бывший первый заместитель Куракина Владислав Холодков и гендиректор компании «Оборонспецресурс» Максим Ан.

С 2014 года сообщники занимались незаконной вырубкой леса на территории воинских частей Западного военного округа. Куракин организовал массовую вырубку здорового леса под видом санитарной, используя фальшивые документы. Махинации вскрылись в ноябре 2023 года, после чего Куракина арестовали.