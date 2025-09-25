Отношение россиян к домашнему насилию изменилось

ВЦИОМ: Россияне стали относиться менее терпимо к домашнему насилию

Россияне менее терпимо стали относиться к домашнему насилию. Об этом сообщается на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Более половины опрошенных убеждены, что однократный случай рукоприкладства со стороны партнера прощать нельзя. Исследования показали, что в 2019 году доля респондентов с подобным мнением была 39 процентов, а в 2025 году достигла 28 процентов.

Помимо того, выяснилось, что каждый десятый житель страны сообщил о применении силы в его семье, а 30 процентов заявили о конфликтных ситуациях в семьях знакомых и друзей.

Ранее психолог фонда «Мамины руки» Яна Кузнецова заявила, что на домашнее насилие могут указывать перепады настроения у агрессора и попытки изолировать жертву. По ее словам, когда за внезапной вспышкой гнева следуют обещания, что подобное больше не повторится, а затем наступает так называемый медовый месяц, то нужно насторожиться.