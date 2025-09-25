Россия
11:21, 25 сентября 2025Россия

Россиянка принесла врачу мертвого ребенка в пакете

В Петербурге россиянка пришла в женскую консультацию с мертвым ребенком в пакете
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

Жительница Сестрорецка, города в составе Санкт-Петербурга, пришла к врачу с мертвым ребенком в пакете. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации издания, на 21-й неделе беременности у россиянки случился выкидыш и из-за сильного эмоционального потрясения она обратилась к медикам лишь через четыре дня. Женщина положила тело ребенка в пакет и пришла с ним на прием в женскую консультацию.

Отмечается, что после осмотра россиянке вызвали бригаду психиатров.

Ранее сообщалось, что девять месяцев не замечавшая беременность россиянка родила в туалете офиса в Москве. Россиянка полтора часа не пускала никого в кабинку, а когда пришла в себя, то ребенок уже не подавал признаков жизни.

