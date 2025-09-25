Российский военкор оценил идею борьбы парашютистов с дронами

Военкор Стешин заявил о существовании статьи о борьбе парашютистов с дронами

В российском специализированном военном издании опубликована статья, посвященная борьбе парашютистов с дронами. О существовании материала сообщил военкор Дмитрий Стешин в Telegram.

Журналист показал синопсис материала «Особенности высотных тренировок парашютистов в условиях воздействия FPV-дронов», опубликованного в августовском номере авторитетного журнала «Морской сборник». В материале предлагаются необычные способы противодействия дронам со стороны десанта во время парашютирования, среди которых — обман оператора техники и попытка ослепить беспилотник фонариком.

Военкор оценил идею публикации с иронией и заявил, что не сразу поверил в существование подобных инструкций. «Я сначала подумал, что это такой утонченный глум, вчитался, и чай пошел пузырями из носа, а кружка упала на колени, обдав "ленинские места" кипятком», — заявил он. Журналист в шутку добавил, что найдутся эксперты, которые заявят о необходимости учиться противостоять любой фантастической угрозе, даже «матросам на зебрах».

Например, что делать при виде атаки матросов на зебрах? Есть методики. Секретные, надо будет — доведу Дмитрий Стешин

