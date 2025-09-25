Спорт
18:55, 25 сентября 2025Спорт

Победительница Стокгольмского марафона умерла в возрасте 30 лет

Победительница Стокгольмского марафона Шеварге Алене умерла в возрасте 30 лет
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Fredrik Persson / Globallookpress.com

Эфиопская бегунья Шеварге Алене, победившая в Стокгольмском марафоне 2025 года, умерла в возрасте 30 лет. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу соревнований.

Уточняется, что спортсменке стало плохо во время тренировки в Аддис-Абебе. Бегунью госпитализировали, но врачи не смогли ее спасти. «Мы выражаем соболезнования ее родным и близким», — заявили в пресс-службе Стокгольмского марафона.

Соревнования в Швеции Алене выиграла в конце мая. Спортсменка пробежала 42 километра и 195 метров за 2 часа 30 минут 38 секунд.

Стокгольмский марафон проводится с 1979 года. Забег проходит по улицам шведской столицы.

    Все новости