Подразделения ВСУ из экс-заключенных уничтожены в Харьковской области

Подразделения 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Шквал», которые состоят из экс-заключенных, практически полностью уничтожено. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на российские силовые структуры.

«В 92-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ практически полностью уничтожены подразделения "Шквал", состоящие из бывших заключенных», — рассказал источник агентства.

По его словам, подразделение понесло значительные потери в Харьковской области и являлось основной ударной силой в бригаде, отчего у той значительно снизился наступательный потенциал.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что российские войска улучшили тактическое положение возле Купянска в Харьковской области и Кировска в Донецкой народной республике (ДНР).