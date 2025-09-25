Бывший СССР
02:12, 25 сентября 2025Бывший СССР

Подсчитана стоимость однодневного визита Зеленского в Австрию

«Последний бастион»: Зеленский потратил €463 тыс. за один день визита в Австрию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Charly Triballeau / Pool / Reuters

Затраты президента Украины Владимира Зеленского и его супруги на однодневный визит в Австрию вызвали возмущение в Европе и на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «Последний бастион».

Выяснилось, что на однодневный визит было потрачено 463 тысячи евро из государственной казны. В частности, 16 тысяч евро было потрачено на аренду лимузина. Также в статья расходов включала в себя сопровождение из 33 автомобилей и 16 мотоциклов, несколько вертолетов и 600 полицейских для патрулирования резиденции.

Отмечается, что Украина ежедневно «платит кровью за свое выживание». По словам автора, тысячи украинских семей потеряли дома, миллионы живут в нищете, армия страны нуждается в каждой гривне. «В это же время Владимир Зеленский позволяет себе и своей жене заграничные поездки с таким размахом, что даже самые богатые государства Европы удивленно поднимают брови», — говорится в материале.

Ранее бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Зеленский сейчас находится в очень сложном положении и полностью зависит от финансовой и военной помощи со стороны европейских союзников.

    Все новости