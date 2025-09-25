Мир
13:40, 25 сентября 2025Мир

Польша вознамерилась сбивать российские дроны над Украиной и Белоруссией

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anelo / Shutterstock / Fotodom  

Власти Польши планируют внести поправки в действующий закон об использовании Вооруженных сил за рубежом, которые позволят польским военным сбивать российские беспилотники в небе над Украиной и Белоруссией без одобрения НАТО и Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

Опрошенный изданием источник заявил, что польские власти в настоящее время обсуждают стратегию использования Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны страны для поражения летящих со стороны Украины и Белоруссии дронов и ракет, которые еще не пересекли границу Польши.

«Между тем, все еще действует положение, не позволяющее нашим властям принимать такое решение самостоятельно. Это необходимо изменить как можно скорее», — заявил он.

На данный момент польское законодательство запрещает использование ресурсов армии за пределами страны без предварительного согласования компетентными органами международных организаций, в которых состоит Польша, то есть НАТО или ЕС.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша готова сбивать российские самолеты, если те окажутся в воздушном пространстве страны. Министр обратился к правительству России с просьбой «не приходить жаловаться», если ракета или самолет окажутся в воздушном пространстве страны без разрешения, целенаправленно или по ошибке, и будут сбиты. Свое заявление Сикорский назвал предупреждением.

