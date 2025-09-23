Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:17, 22 сентября 2025Мир

Польша пригрозила сбивать российские самолеты в воздушном пространстве страны

Глава МИД Польши пригрозил сбивать самолеты РФ в воздушном пространстве страны
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Польша готова сбивать российские самолеты, если те окажутся в воздушном пространстве республики. Об этом заявил глава МИД страны Радослав Сикорский, его слова передает «Интерфакс».

«У меня к российскому правительству только одна просьба: если еще одна ракета или самолет без разрешения, намеренно или по ошибке, войдет в наше воздушное пространство и будет сбит ... не приходите сюда жаловаться», — заявил дипломат.

Свое заявление Сикорский назвал предупреждением.

Ранее в Варшаве прошел марш против втягивания Польши в боевые действия на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп ознакомился с предложением Путина по стратегическому оружию

    На «Госуслугах» заменят паспорт QR-кодом

    Польша пригрозила сбивать российские самолеты в воздушном пространстве страны

    Трамп собрался поговорить о возрождении мощи США

    Захарова поддержала идею показать китайцам самовары

    Некоторым людям разрешили есть ночью

    Каллас обвинила Россию в провокациях

    В МИД прокомментировали запрет фильма «Иван Васильевич меняет профессию» в Молдавии

    130-летнюю бактерию нашли в бутылках из подвала

    Назван срок включения отопления в Подмосковье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости