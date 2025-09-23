Польша пригрозила сбивать российские самолеты в воздушном пространстве страны

Глава МИД Польши пригрозил сбивать самолеты РФ в воздушном пространстве страны

Польша готова сбивать российские самолеты, если те окажутся в воздушном пространстве республики. Об этом заявил глава МИД страны Радослав Сикорский, его слова передает «Интерфакс».

«У меня к российскому правительству только одна просьба: если еще одна ракета или самолет без разрешения, намеренно или по ошибке, войдет в наше воздушное пространство и будет сбит ... не приходите сюда жаловаться», — заявил дипломат.

Свое заявление Сикорский назвал предупреждением.

Ранее в Варшаве прошел марш против втягивания Польши в боевые действия на Украине.