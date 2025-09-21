В Варшаве начался марш против втягивания Польши в боевые действия на Украине

В Варшаве проходит акция протеста против отправки польских войск на Украину. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Протестный марш начался на площади Романа Дмовского. Там собрались несколько сотен человек с польскими флагами. Они требуют прекратить военную поддержку Украины. «Польша за мир! Нет втягиванию Польши в войну на Украине!» — написано на их плакатах.

Акцию организовала партия «Конфедерация польской короны». С площади протестующие направились к администрации президента. В том числе они направляют претензии в адрес действующего правительства Польши и его главы Дональда Туска.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что США помогут в обороне Польши и прибалтийских стран в случае эскалации их отношений с Россией. Поводом послужили неопознанные беспилотники, залетевшие на польскую территорию 10 сентября.