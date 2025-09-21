Мир
18:03, 21 сентября 2025Мир

Трамп пообещал защитить Польшу и прибалтийские страны при эскалации отношений с Россией

Трамп пообещал защитить Польшу и прибалтийские страны от России
Юлия Юткина
Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что США помогут в обороне Польши и прибалтийских стран в случае эскалации их отношений с Россией. Об это он сказал пресс-пулу Белого дома.

Американский лидер пообещал защитить эти государства от агрессии России. «Да, я сделаю это», — подтвердил свое намерение он.

В ночь на среду, 10 сентября, сообщалось, что неопознанные беспилотники якобы залетели на территорию Польши. Как рассказал премьер-министр страны Дональд Туск, в небе зафиксировали 19 дронов. В НАТО впоследствии заявили, что не расценивают инцидент с беспилотниками в воздушном пространстве Польши как атаку.

Минобороны России, комментируя заявление Варшавы, заявило, что поражение объектов на территории Польши российскими военными не планировалось. В ведомстве подчеркнули, что готовы к консультациям с польской стороной по этой теме.

