В России сообщили о повышении пенсий в октябре

Депутат Бессараб: С октября пенсии военнослужащим проиндексируют на 7,6 %
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

С 1 октября пенсии военнослужащим будут проиндексированы на 7,6 процента, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Об увеличении выплат депутат рассказала в беседе с «Лентой.ру».

«С октября предполагается увеличение вознаграждения военнослужащим, вознаграждения сотрудником так называемого силового блока. Кроме того, предполагается, что пенсии военнослужащим будут повышены на 7,6 процента. Также вчера стало известно, что [президент России] Владимир Путин подписал указ о повышении заработных плат отдельным категориям госслужащих и дипломатическим работникам тоже на 7,6 процента», — рассказала Бессараб.

Ранее стало известно, что зарплаты Путина и председателя правительства Михаила Мишустина будут проиндексированы, как и у некоторых других госслужащих, с 1 октября на 7,6 процента. Повышение произошло впервые за два года.

Отмечается, что на те же 7,6 процента в следующем месяцев вырастут зарплаты вице-премьеров, министров, глав ведомств и других федеральных чиновников.

