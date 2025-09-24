Зарплата Путина вырастет

ТАСС: Зарплаты Путина и Мишустина вырастут с 1 октября

Зарплаты президента России Владимира Путина и председателя правительства Михаила Мишустина будут проиндексированы, как и у некоторых других госслужащих с 1 октября на 7,6 процента. Об этом со ссылкой на указ главы государства сообщает ТАСС.

Повышение произошло впервые за два года, говорится в материале.

Отмечается, что на те же 7,6 процента в следующем месяцев вырастут зарплаты вице-премьеров, министров, глав ведомств и других федеральных чиновников.

Ранее стало известно, что с 1 октября вырастут оклады российских госслужащих и дипломатов, а также бюджетников. Отдельными указами президента повышены также зарплаты генпрокурора, главы Следственного комитета и судей РФ.