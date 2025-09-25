Россия
Появились детали последнего дела найденного у отеля в Москве без признаков жизни чиновника

Mash: Найденный без признаков жизни чиновник приезжал в Москву на собеседование
Елена Торубарова
Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Найденный под окнами отеля в Шереметьево без признаков жизни бывший председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Александр Федотов приезжал в Москву на собеседование. Детали его последнего дела появились у Telegram-канала Mash.

По данным канала, экс-чиновник хотел устроиться на работу в крупную компанию, но якобы получил отказ на этапе личного собеседования.

Федотов покинул должность главы КРТИ в апреле 2024 года по собственному желанию, после чего около полутора лет не работал, отмечает издание.

Ранее издание Baza сообщало, что Федотов якобы должен был лететь из Санкт-Петербурга в Волгоград рейсом с пересадкой в Москве. В столичном отеле он, предположительно, останавливался на три дня.

