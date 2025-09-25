Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:28, 25 сентября 2025Россия

Появились подробности последних дней жизни найденного у отеля экс-чиновника из Петербурга

СК начал проверку причин смерти экс-чиновника из Петербурга в Москве
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Следственный комитет начал проверку причин смерти бывшего председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Александра Федотова, которого без признаков жизни нашли под окнами отеля Sheraton в Москве. Подробности последних дней жизни чиновника появились в Telegram-канале Baza.

По данным канала, близким Федотов сообщил, что якобы собирается из Санкт-Петербурга в Волгоград рейсом с пересадкой в Москве. В столичном отеле он, предположительно, останавливался на три дня.

По одной из версий, мужчина покончил с собой. Правоохранительные органы сейчас проверяют эту информацию. Предварительно, записки он не оставил.

Ранее сообщалось, что найденного под окнами отеля в Шереметьево мужчину опознали как бывшего чиновника из Санкт-Петербурга. События могли произойти накануне, 24 сентября.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Пентагона созвал экстренное совещание генералов и адмиралов

    Экс-вратарь сборной России заступился за ставшего россиянином бразильца из «Зенита»

    Раскрыты подробности об избившем на глазах ребенка россиянку в магазине

    Выдачу «маскировочных» шенгенских виз российским туристам опровергли

    Путин анонсировал запуск революционной разработки в России

    Генсек НАТО согласился со словами Трампа о российских самолетах

    Германия поддержала выдачу Украине беспроцентного кредита

    Полицейский нашел сбежавшую из дома девочку и спустя 15 лет сделал ей предложение

    В России высказались о необходимости закона о домашнем насилии

    Появились детали последнего дела найденного у отеля в Москве без признаков жизни чиновника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости