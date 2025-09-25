Появились подробности последних дней жизни найденного у отеля экс-чиновника из Петербурга

СК начал проверку причин смерти экс-чиновника из Петербурга в Москве

Следственный комитет начал проверку причин смерти бывшего председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Александра Федотова, которого без признаков жизни нашли под окнами отеля Sheraton в Москве. Подробности последних дней жизни чиновника появились в Telegram-канале Baza.

По данным канала, близким Федотов сообщил, что якобы собирается из Санкт-Петербурга в Волгоград рейсом с пересадкой в Москве. В столичном отеле он, предположительно, останавливался на три дня.

По одной из версий, мужчина покончил с собой. Правоохранительные органы сейчас проверяют эту информацию. Предварительно, записки он не оставил.

Ранее сообщалось, что найденного под окнами отеля в Шереметьево мужчину опознали как бывшего чиновника из Санкт-Петербурга. События могли произойти накануне, 24 сентября.

