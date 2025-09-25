У гостиницы в Москве нашли без признаков жизни предполагаемого чиновника из Петербурга

«Фонтанка»: Под окнами отеля в Москве нашли экс-чиновника из Санкт-Петербурга

Под окнами отеля в Москве нашли без признаков жизни человека, которого, предварительно, опознали как бывшего чиновника из Санкт-Петербурга. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным издания, речь идет о бывшем председателе комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Александре Федотове. Со слов собеседников портала, 24 сентября его нашли под окнами гостиницы в Шереметьево, в которой он мог останавливаться.

Федотов покинул должность главы КРТИ в апреле 2024 года по собственному желанию. Под его руководством были заключены такие крупные контракты, как сооружение Большого Смоленского моста за 40 миллиардов рублей, реконструкция Цимбалинского путепровода и первый этап Южной широтной магистрали.

В июне экс-министра транспорта Романа Старовойта обнаружили в Подмосковье без признаков жизни. В этот же день он был отправлен в отставку.

