Россия
23:21, 25 сентября 2025Россия

Появились кадры массированного удара ВСУ по российскому поселку

Опубликованы кадры удара ВСУ по Белой Березке в Брянской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Архивное фото. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В сети появились кадры последствий массированного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по поселку Белая Березка Брянской области. Снимки опубликованы в одноименном Telegram-канале поселения.

На одном из фото видно, что обломок одной из ракет системы залпового огня «Град» пробил крышу жилого дома и застрял в потолке кухни. Также в результате обстрела в поселке начался пожар.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что от удара по приграничному населенному пункту ранения получили девять человек. Среди пострадавших оказался ребенок.

