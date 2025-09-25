Появились кадры массированного удара ВСУ по российскому поселку

Опубликованы кадры удара ВСУ по Белой Березке в Брянской области

В сети появились кадры последствий массированного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по поселку Белая Березка Брянской области. Снимки опубликованы в одноименном Telegram-канале поселения.

На одном из фото видно, что обломок одной из ракет системы залпового огня «Град» пробил крышу жилого дома и застрял в потолке кухни. Также в результате обстрела в поселке начался пожар.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что от удара по приграничному населенному пункту ранения получили девять человек. Среди пострадавших оказался ребенок.