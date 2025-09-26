Число раненных при ударе ВСУ по поселку в Брянской области возросло

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по поселку Белая Березка в Брянской области пострадали девять человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пострадавшие оперативно доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал Богомаз, подчеркнув, что пострадавшим также окажут материальную помощь.

Глава области назвал этот удар варварским.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили из РСЗО «Град» по поселку Белая Березка. Среди пострадавших есть ребенок.