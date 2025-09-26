Россия
23:07, 25 сентября 2025

Число раненных при ударе ВСУ по поселку в Брянской области возросло

Богомаз: Число раненных при ударе ВСУ по Белой Березке возросло до девяти
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по поселку Белая Березка в Брянской области пострадали девять человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пострадавшие оперативно доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал Богомаз, подчеркнув, что пострадавшим также окажут материальную помощь.

Глава области назвал этот удар варварским.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили из РСЗО «Град» по поселку Белая Березка. Среди пострадавших есть ребенок.

