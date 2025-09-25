Украинские военные нанесли массированный удар по российскому поселку

Богомаз: ВСУ ударили из РСЗО «Град» по поселку Белая Березка, пострадал ребенок

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали ракетами поселок Белая Березка в регионе. Об этом он написал в Telegram-канале.

Богомаз подчеркнул, что украинские военные продолжают совершать бесчеловечные преступления против мирных граждан. Он уточнил, что ВСУ нанесли массированный удар из РСЗО «Град» по мирным жителям поселка Белая Березка Трубчевского района.

Согласно предварительной информации, в результате удара пострадали мирные граждане, среди них и ребенок. «Все они оперативно доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — отметил Богомаз.

Кроме того, зафиксированы возгорания и повреждения жилых домов, административных зданий. Данные о последствиях и разрушениях уточняются.

23 сентября Богомаз сообщил, что ВСУ нанесли подлый удар по Брянской области. Речь шла об атаке FPV-дронов, целью которой стал поселок Суземка.