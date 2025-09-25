Мир
10:03, 25 сентября 2025

Появились кадры момента мощного взрыва в британском Суиндоне

В результате взрыва над британским Суиндоном поднялось огромное облако дыма
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

В результате мощного взрыва в промзоне британского города Суиндон поднялось огромное облако дыма. Кадры этого момента публикует издание Daily Mail.

Местные жители рассказали, что слышали громкий хлопок, прежде чем заметили пожар. Один из них сказал, что почувствовал, как затрясся его дом. После взрыва огромное облако оранжевого дыма поднялось в воздух. По данным издания, это облако было видно на много миль от Суиндона.

Ранее полицейские начали эвакуацию жителей ближайших к промышленной зоне районов Суиндона после взрыва на складе.

