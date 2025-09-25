Взрыв прогремел в промышленном районе Суиндон в Британии

Sky News: В промышленном районе Суиндон в Великобритании прогремел взрыв

Полицейские эвакуируют жителей британского города Суиндон после взрыва в промзоне. Об этом информирует телеканал Sky News со ссылкой на полицию.

«Чрезвычайные службы работают на месте инцидента в Уилтшир после "мощного взрыва" на складе в промышленной зоне… В полиции заявили, что работают над эвакуацией районов, расположенных рядом с промзоной», — сказано в заявлении.

Экстренные службы были вызваны в промышленную зону Groundwell Industrial Estate примерно в 19:30 по местному времени (24 сентября, 21:30 мск).

Полицейские также призвали местных жителей, живущих рядом с промзоной, закрыть окна и не приближаться к ней из соображений безопасности. Очевидцы же рассказали, что в момент взрыва ощутили, как их дома затряслись.

В начале сентября мощный взрыв и пожар произошли на химическом заводе в американском городе Ньюбург в штате Индиана. Власти призвали жителей укрыться в безопасном месте.

В прошлом году в Британии произошел взрыв на заводе оборонной компании BAE Systems, которая производит боеприпасы для Вооруженных сил Украины.