Президент Южной Кореи раскрыл «секретное оружие» Ким Чен Ына

Ли Чжэ Мен: КНДР находится на последнем этапе разработки МБР, достающей до США

КНДР находится на последнем этапе разработки межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), достающей до территории США. Об этом заявил президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен, передает агентство Рёнхап.

«Северная Корея, похоже, уже накопила достаточно ядерного оружия, чтобы поддерживать свой режим, а ее разработка межконтинентальных баллистических ракет, способных нести ядерные бомбы и достигать территории Соединённых Штатов, теперь сводится только к технологии входа в плотные слои атмосферы», — отметил глава государства.

При этом Ли Чжэ Мен заверил, что новейшее оружие Северной Кореи не угрожает Сеулу и его национальной безопасности.

22 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что республика завладела «секретным оружием» для наращивания оборонного потенциала.

Как отмечал ранее в беседе с «Лентой.ру» кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов, военно-промышленный комплекс Северной Кореи сопоставим с мощностями средней державы. Поэтому под секретным оружием может подразумеваться создание новейших межконтинентальных баллистических ракет «Хвасон-20» или создание атомных подводных лодок.