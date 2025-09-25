Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
05:00, 26 сентября 2025ЭкономикаЭксклюзив

Названы неочевидные профессии на заводах с растущей востребованностью

HR-эксперт Кладов рассказал о росте спроса на слесарей и токарей
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Российские промышленные предприятия столкнулись с острой нехваткой квалифицированных кадров, при этом дефицит ощущается не только среди инженеров, но и в классических рабочих профессиях, которые становятся все более критичными для бизнеса, сообщил эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал неочевидные профессии на заводах, которые становятся все более востребованными.

«Мы наблюдаем парадоксальную ситуацию: на рынке труда есть предложение, но крайне мало людей с нужными, зачастую узкопрофильными навыками. В связи с этим компании все чаще вынуждены отходить от требования обязательного опыта и обращать внимание на мотивированных кандидатов без опыта работы, чтобы обучать их с нуля непосредственно на производстве», — отметил эксперт.

В первую очередь к таким профессиям Кладов отнес операторов станков с числовым программным управлением (ЧПУ), пояснив, что они управляют высокоточным и дорогостоящим оборудованием, от их работы зависит качество сложных деталей.

Материалы по теме:
Кодеры будущего. Как искусственный интеллект меняет индустрию разработки
Кодеры будущего.Как искусственный интеллект меняет индустрию разработки
18 августа 2025
Осознанный выбор зумеров: почему молодежь идет в колледжи и техникумы?
Осознанный выбор зумеров:почему молодежь идет в колледжи и техникумы?
29 августа 2025

Остро нуждаются предприятия и в сварщиках, чей труд требуется практически во всех отраслях — от машиностроения до металлоконструкций, рассказал собеседник «Ленты.ру». Спрос на слесарей, особенно по ремонту и обслуживанию оборудования, тоже многократно превышает предложение. К рабочим профессиям, чья потребность на рынке растет, эксперт также отнес токарей и сборщиков.

«Работодатель сегодня конкурирует не только в своей товарной нише, но и на рынке труда. Чтобы привлечь и удержать хорошего сварщика или оператора ЧПУ, нужно предлагать не просто зарплату, а весь пакет: обучение, соцпакет, современные условия труда и возможности карьерного роста до мастера или начальника участка. Те, кто это уже понял, получают серьезное конкурентное преимущество», — заключил Кладов.

Ранее аналитики назвали профессию, представители которой чаще всего путешествуют — это специалисты по строительству.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия представит стратегию бесконтактных боевых действий на Украине

    Алиев назвал причину обмеления Каспийского моря

    В Грузии изрисовали портреты погибших наемников ВСУ

    Россиянам рассказали о праве получить дополнительную отметку в паспорт

    Трамп признал трудности ряда стран в отказе от российской нефти

    Мужчина расправился с забравшимся в его ванную медведем

    Частный детектив назвал новейшую уловку изменников

    Названы неочевидные профессии на заводах с растущей востребованностью

    Битцевский маньяк попросил смягчить ему наказание

    Американская поп-звезда потратила 30 часов на перелет в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости