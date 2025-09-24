Названа профессия наиболее часто путешествующих россиян

«Купибилет»: Чаще всего в России путешествуют специалисты сферы строительства

Аналитики сервиса по покупке авиа- и железнодорожных билетов «Купибилет» и сервиса для автоматизации отношений с ИП и самозанятыми «Консоль» назвали профессию наиболее часто путешествующих россиян — специалисты по строительству. Соответствующее исследование поступило в распоряжение «Ленты.ру».

Уточняется, что представители этой профессии составляют 27 процентов от всех, кто летает от трех до десяти раз в год. На втором месте в списке оказались сотрудники производств (23 процента), а на третьем — работники сферы финансов (19 процентов). Кроме того, значительная доля активных путешественников работает в IT (15 процентов), в сфере транспорта и логистики (10 процентов) и в маркетинге и рекламе (6 процентов).

Тем временем среди тех, кто путешествует реже всего (один-два раза в год), оказались сотрудники сферы торговли (22 процента), медицины (14 процентов) и образования (9 процентов).

Ранее стало известно, что в 2025 году количество россиян, путешествующих по стране, увеличилось в полтора раза. Больше половины туристов оказались не из городов-миллионников.

