Число путешествий россиян по стране за год увеличилось в полтора раза

VK Predict: Число путешественников по России выросло в 1,5 раза за год

В 2025 году по сравнению с летом 2024-го количество россиян, путешествующих по стране, увеличилось в полтора раза. Такие данные о внутреннем туризме в России приводит команда платформы для анализа геопространственных данных «ГеоКурсор» от VK Predict. Результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Так, согласно результатам анализа, больше половины путешественников оказались не из городов-миллионников. «Летом 2025 года основу туристического потока составили жители городов с населением от 100 тысяч до 1 миллиона человек — суммарно на них пришлось 40 процентов от всех летних путешественников. Самыми популярными направлениями для них стали Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Татарстан и Нижегородская область», — сказано в результатах исследования.

При этом туристов из городов-миллионников (без учета Москвы и Санкт-Петербурга) прошедшим летом было 23 процента. Москвичи летом 2025-го чаще всего ездили в Краснодарский край, Ярославскую область, Санкт-Петербург и Крым. Петербуржцы — в Москву, Новгородскую области и Краснодарский край.

Среди тех, кто интересуется зарубежными странами и летом путешествовал по России, наибольшая доля турпотока была зафиксирована в Калининградской (12,6 процента туристов) и Новгородской областях (11,4 процента), Карелии (11,1 процента), Псковской (10,6 процента) и Тверской областях (10 процентов), Республике Алтай (9,6 процента), Ленинградской (9,5 процента), Владимирской (9,1 процента) и Костромской областях (9 процентов).

Ранее сообщалось, что аэропорт Краснодара принял первый международный рейс после открытия. В воздушной гавани приземлился борт из Стамбула. В пресс-службе холдинга «Аэродинамика» сообщили, что на самолете прибыли 37 пассажиров.