Аэропорт Краснодара принял первый международный рейс из Стамбула

Аэропорт Краснодара принял первый международный рейс после открытия. В воздушной гавани приземлился борт из Стамбула, сообщает ТАСС.

Уточняется, что полет выполняла авиакомпания «Азимут». В пресс-службе холдинга «Аэродинамика» сообщили, что из Стамбула в южный город прибыли 37 пассажиров.

17 сентября первый спустя три года перерыва рейс успешно приземлился в аэропорту Краснодара. Это был борт «Аэрофлота», он летел из Москвы. Ранее также сообщалось, что иностранные авиакомпании заинтересовались полетами через открывшийся аэропорт российского города.