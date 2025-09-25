Прокуратура взялась за проверку обстоятельств повреждения самолета в Шереметьево

Транспортная прокуратура проверит обстоятельства повреждения борта в Шереметьево

Северо-Западная транспортная прокуратура взялась за проверку обстоятельств, при которых в аэропорту Шереметьево произошло повреждение борта, собиравшегося лететь рейсом Москва — Санкт-Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram-канале.

Речь идет о самолете авиакомпании «Россия» рейса FV6097, который был поврежден во время подготовки к вылету в результате соприкосновения с воздушным судном Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines, прилетевшим из Пекина. Находившиеся на борту пассажиры и экипаж не пострадали.

В прокуратуре отметили, что 84 пассажира выдетели в пункт назначения речервным бортом. Они успешно приземлились в Пулково около 01:22 по московскому времени.

Также отмечается, что Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров.

Ранее борт авиакомпании Hainan Airlines, столкнувшийся с самолетом авиакомпании «Россия» в Шереметьево, отстранили от полетов. Также Росавиация создаст комиссию для расследования повреждения самолета авиакомпании «Россия».