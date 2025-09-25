Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
03:26, 25 сентября 2025Силовые структуры

Прокуратура взялась за проверку обстоятельств повреждения самолета в Шереметьево

Транспортная прокуратура проверит обстоятельства повреждения борта в Шереметьево
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Северо-Западная транспортная прокуратура взялась за проверку обстоятельств, при которых в аэропорту Шереметьево произошло повреждение борта, собиравшегося лететь рейсом МоскваСанкт-Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram-канале.

Речь идет о самолете авиакомпании «Россия» рейса FV6097, который был поврежден во время подготовки к вылету в результате соприкосновения с воздушным судном Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines, прилетевшим из Пекина. Находившиеся на борту пассажиры и экипаж не пострадали.

В прокуратуре отметили, что 84 пассажира выдетели в пункт назначения речервным бортом. Они успешно приземлились в Пулково около 01:22 по московскому времени.

Также отмечается, что Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров.

Ранее борт авиакомпании Hainan Airlines, столкнувшийся с самолетом авиакомпании «Россия» в Шереметьево, отстранили от полетов. Также Росавиация создаст комиссию для расследования повреждения самолета авиакомпании «Россия».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп потреботвал расследования трех событий во время его речи в ООН

    Россиянка описала поездку в Таиланд фразой «выживала как могла»

    Прокуратура взялась за проверку обстоятельств повреждения самолета в Шереметьево

    Дочь убитой женщины вышла замуж за сына убийцы

    Столкнувшийся с бортом в Шереметьево самолет отстранили от полетов

    Мужчина потерял миллионы рублей из-за кучки насекомых

    Российский аэропорт приостановил полеты

    Подсчитана стоимость однодневного визита Зеленского в Австрию

    Российская СВД без промаха «отдвухсотила» тяжелые дроны ВСУ

    Державший в страхе мегаполис неуловимый насильник сознался в преступлениях через 30 лет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости