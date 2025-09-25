Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:09, 26 сентября 2025Путешествия

Путешествующий по миру россиянин описал родину словами «культура зависти»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Ernest Malimon / Unsplash

Путешествующий по миру турист описал Россию словами «культура зависти». Своими наблюдениями он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

Автор публикации сравнил онлайн-общение у себя на родине с социумом в США и Латинской Америке. Так, в Соединенных Штатах пользователи часто спорят «жестко», но по аргументам, не переходя на личности. Общение по сети у латиноамериканцев больше похоже на «соседский разговор», а комментарии из России чаще всего превращаются в «коллективное судилище».

Материалы по теме:
В какие страны можно поехать россиянам без виз в 2025 году? Список стран, открытых для россиян
В какие страны можно поехать россиянам без виз в 2025 году?Список стран, открытых для россиян
20 января 2025
«Жить нужно прямо сейчас» Зачем россияне бросают свое жилье и отправляются колесить по миру?
«Жить нужно прямо сейчас»Зачем россияне бросают свое жилье и отправляются колесить по миру?
2 марта 2025

Причиной этому гражданин РФ называет «накопившуюся злость» из-за низких зарплат, высоких цен и «туманных» перспектив. При этом всех, кто уезжает из страны, россияне называют «предателями», а вместо конструктивного диалога предпочитают обвинять блогеров. «Увидел, что кто-то живет по-другому, — его надо укусить. В Америке наоборот: если человек чего-то добился, то многие восхищаются. В Латинской Америке могут подшутить, но скорее с улыбкой. В России, если узнали, что кто-то разбогател — значит, он вор», — поделился мнением тревел-блогер.

Ранее российский путешественник сравнил реакцию соотечественников и американцев на политику. Он отметил, что американцы в отличие от россиян больше интересуются внутренней политикой своей страны, чем внешней.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Каллас отвергла заявления Трампа по Украине

    Генсек НАТО признал невозможность сбивать БПЛА дорогостоящими ракетами

    Политолог оценил ход расследования подрыва «Северного потока»

    МВД объявило в розыск шеф-редактора известного российского издания

    Бразильский скейтбордист съехал с рампы высотой в 22 этажа и установил два рекорда

    В ЕС предложили лишить Венгрию права голоса из-за России

    Духовное управление мусульман высказалось о «бездумном наказании» детей мигрантов в России

    Еврокомиссия предложила выделить Украине кредит из активов России

    16-летняя королева красоты выпила две бутылки водки с друзьями на стройке и упала замертво

    Путешествующий по миру россиянин описал родину словами «культура зависти»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости