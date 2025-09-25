Путешествующий по миру россиянин описал родину словами «культура зависти»

Путешествующий по миру турист описал Россию словами «культура зависти». Своими наблюдениями он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

Автор публикации сравнил онлайн-общение у себя на родине с социумом в США и Латинской Америке. Так, в Соединенных Штатах пользователи часто спорят «жестко», но по аргументам, не переходя на личности. Общение по сети у латиноамериканцев больше похоже на «соседский разговор», а комментарии из России чаще всего превращаются в «коллективное судилище».

Причиной этому гражданин РФ называет «накопившуюся злость» из-за низких зарплат, высоких цен и «туманных» перспектив. При этом всех, кто уезжает из страны, россияне называют «предателями», а вместо конструктивного диалога предпочитают обвинять блогеров. «Увидел, что кто-то живет по-другому, — его надо укусить. В Америке наоборот: если человек чего-то добился, то многие восхищаются. В Латинской Америке могут подшутить, но скорее с улыбкой. В России, если узнали, что кто-то разбогател — значит, он вор», — поделился мнением тревел-блогер.

Ранее российский путешественник сравнил реакцию соотечественников и американцев на политику. Он отметил, что американцы в отличие от россиян больше интересуются внутренней политикой своей страны, чем внешней.