Раскрыто обидное прозвище Меркель

Бывший вице-президент США Харрис раскрыла в мемуарах обидное прозвище Меркель

Бывший вице-президент США Камала Харрис в своих мемуарах под названием «107 дней» рассказала о разговоре с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которая поделилась с ней своим обидным прозвищем. Об этом сообщает РБК.

По словам Харрис, их беседа состоялась в 2021 году в США. Тогда Меркель поделилась, что однопартийцы придумали ей обидное прозвище, и произнесла слово на немецком. Переводчик канцлера пояснил Харрис, что это название «очень уродливой птицы».

«Сначала мне было очень больно и неприятно от этого… Поэтому никогда не позволяй довести тебя до слез», — поделилась Харрис словами Меркель.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что мемуары Харрис вызвали панику в рядах Демократической партии США. Утверждается, что в книге «107 дней», повествующей о президентской кампании политика, раскрываются некоторые подробности и «личные истории» о ведущих демократах.