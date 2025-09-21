Мемуары Харрис вызвали панику в Демпартии США

WP: Мемуары Харрис стали причиной паники в Демпартии США

Готовящиеся к публикации мемуары бывшего вице-президента США Камалы Харрис вызвали панику в рядах Демократической партии страны. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

Утверждается, что в книге «107 дней», повествующей о президентской кампании Харрис, раскрываются некоторые подробности и «личные истории» о ведущих демократах — в том числе о губернаторе Пенсильвании Джоше Шапиро и экс-министре транспорта Пите Буттиджиче.

В книге, которая будет опубликована 23 сентября, Харрис описывает Шапиро как самоуверенного и слишком амбициозного человека, а выбор Буттиджича в качестве кандидата в вице-президенты она назвала рискованным. Политики выразили несогласие с высказываниями Харрис и выступили против публикации отрывков с их участием.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп сделал Харрис личный комплимент после победы на выборах. «Вы — жесткий, умный клиент, и я говорю это с большим уважением. И у вас также прекрасное имя», — сказал он.