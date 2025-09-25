Наука и техника
Российская СВД без промаха «отдвухсотила» тяжелые дроны ВСУ

Иван Потапов
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российская 7,62-миллиметровая снайперская винтовка Драгунова (СВД) без промаха «отдвухсотила» тяжелые дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram пишет концерн «Калашников».

Компания обратила внимание на подготовку снайперов Центрального военного округа к борьбе с украинскими тяжелыми беспилотниками.

По данным концерна, бойцы группировки «Центр» регулярно перехватывают вражеские дроны «Баба-яга» при помощи СВД. «Она — по-прежнему надежное и эффективное стрелковое оружие для гарантированного поражения личного состава и небронированных целей на дальностях до 1000 метров», — говорится в публикации.

В августе концерн рассказал, что СВД, которую называют «плеткой» из-за хлесткого звука выстрела, и ее модификации востребованы в войсках.

В октябре 2024-го газета «Известия» сообщила, что новую винтовку STM-308, которая может стать заменой СВД, разработали в России.

