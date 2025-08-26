Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:25, 26 августа 2025Наука и техника

В России оценили востребованность снайперской «плетки»

«Калашников»: Объемы выпуска СВДС увеличили из-за востребованности винтовок
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Александр Мельников / РИА Новости

Снайперская винтовка Драгунова (СВД), которую называют «плеткой» из-за хлесткого звука выстрела, и ее модификации востребованы в войсках. Эффективность оружия оценил концерн «Калашников».

Производитель напомнил, что ровно 30 лет назад на вооружение Российской армии приняли модификацию «плетки» со складывающимся прикладом (СВДС). Эта версия предназначена для Воздушно-десантных войск и подразделений специального назначения.

«Калашников» продолжает серийный выпуск СВДС, которые Вооруженные силы (ВС) России успешно применяют в зоне СВО. «В связи с большой востребованностью винтовок, имеющих меньшие габариты и складывающийся приклад, объемы выпуска СВДС за последние несколько лет существенно увеличились», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
Винтовка СВД: производство и боевое применение. Как Евгений Драгунов победил Тимофея Калашникова
Винтовка СВД: производство и боевое применение.Как Евгений Драгунов победил Тимофея Калашникова
12 февраля 2025
Прямо в цель. Как в России создают самые мощные и точные снайперские винтовки в мире
Прямо в цель.Как в России создают самые мощные и точные снайперские винтовки в мире
24 октября 2023

Помимо приклада, СВДС отличается от базовой модели укороченным и утолщенным стволом. Длина СВДС со сложенным прикладом составляет 875 миллиметров.

В июне командир группы снайперов с позывным Гусар рассказал, что пехотные снайперы ВС России в зоне СВО ведут охоту за коптерами противника в ночное время суток.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Над Украиной заметили неопознанный военно-транспортный самолет. В России рассказали, какой груз мог быть там

    В правительстве рассказали о наказании за владение более чем 10 банковскими картами

    До участия в конкурсе «Мисс Вселенная» допустили самую загадочную участницу

    Анна Седокова снялась в откровенном топе с глубоким вырезом

    Российская журналистка обжаловала свой арест из-за постов в мессенджере

    Дмитриев рассказал о призванном изменить мир диалоге Путина и Трампа

    Врачи предупредили о риске опасных инфекций из-за смартфона

    Мечта о собственной ферме толкнула российских подростков на преступление

    Зеленский обсудил гарантии безопасности Украины с военным командованием Великобритании

    В России оценили востребованность снайперской «плетки»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости