Российские военные ударили по аэродрому ВСУ и уничтожили два самолета ЯК-52

Минобороны: ВС РФ ударили по аэродрому ВСУ и уничтожили два самолета ЯК-52

Российские военные ударили по аэродрому Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожили два самолета ЯК-52. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, на полевом аэродроме ВСУ также находились десять беспилотных летательных аппаратов А-22. Вооруженным силам России (ВС РФ) их также удалось уничтожить.

Кроме того, российские военные нанесли удар по позиции зенитного ракетного комплекса Patriot ВСУ. Удалось уничтожить пусковую установку, кабину боевого управления и радиолокационную станцию AN/МPQ-65.

ВС РФ также ударили по местам хранения и запуска беспилотников, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки Черноморский флот уничтожил 18 катеров ВСУ, 15 из которых — безэкипажные.