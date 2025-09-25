В Минобороны раскрыли подробности об атаке ВСУ в Черном море

Минобороны: В Черном море уничтожены 18 катеров ВСУ

За минувшие сутки Черноморский флот уничтожил 18 катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности об атаке в Черном море раскрыли в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, речь идет о трех обычных украинских катерах и 15 безэкипажных. Силами и средствами Черноморского флота все судна удалось уничтожить.

Украинские военные атаковали юг России безэкипажными катерами в среду, 24 сентября. Отдыхающих эвакуировали с пляжей. В Новороссийске и Туапсе от атак ВСУ пострадали 16 человек.

Кроме того, сообщалось о бое российских военных с двигавшимся на катерах украинским десантом в Черном море у газодобывающей вышки «Сиваш».