В Минобороны раскрыли подробности об атаке ВСУ в Черном море

За минувшие сутки Черноморский флот уничтожил 18 катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности об атаке в Черном море раскрыли в Минобороны России.
По данным оборонного ведомства, речь идет о трех обычных украинских катерах и 15 безэкипажных. Силами и средствами Черноморского флота все судна удалось уничтожить.
Украинские военные атаковали юг России безэкипажными катерами в среду, 24 сентября. Отдыхающих эвакуировали с пляжей. В Новороссийске и Туапсе от атак ВСУ пострадали 16 человек.
Кроме того, сообщалось о бое российских военных с двигавшимся на катерах украинским десантом в Черном море у газодобывающей вышки «Сиваш».