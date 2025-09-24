Появились подробности о бое с десантниками ВСУ в Черном море

Военблогер Звинчук: Бой с десантом ВСУ произошел в Черном море у вышки «Сиваш»

Бой российских военных с двигавшимся на катерах десантом Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошел в Черном море у газодобывающей вышки «Сиваш». Подробности столкновения появились в распоряжении российского военблогера Михаила Звинчука, автора Telegram-канала «Рыбарь».

По сообщению эксперта, в сторону Голицынского месторождения выдвинулись несколько катеров с десантом при поддержке лодки-беспилотника. Кроме того, перед атакой десанта ВСУ ударили по месторождению дальнобойной ракетой «Нептун». Однако российские военные нанесли удар по десантникам, частично уничтожив подразделение. Остатки отряда ВСУ развернулись и уплыли в сторону Одессы.

При этом Звинчук подчеркнул, что попытки атак ВСУ на Крым и объекты в Черном море продолжатся. «На фоне заявлений [президента США] Дональда Трампа на встрече с [Владимиром] Зеленским следует ожидать интенсификации ударов противника», — подытожил военблогер.

О том, что ВСУ направили в Черное море катера с десантом, сообщало Министерство обороны России.

Ранее российский политолог Алексей Чеснаков объявил о начале жесткого этапа конфликта на Украине. Начало нового этапа спецоперации эксперт увидел в заявлении Трампа, который пожелал удачи обеим сторонам конфликта и тем самым отстранился от попытки урегулировать ситуацию.