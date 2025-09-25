Россия
12:25, 25 сентября 2025Россия

«Война на море вышла на новый уровень». Бывший боец «Вагнера» рассказал, чего не хватает для защиты российских портов от атак ВСУ

Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Боевые действия с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в море вышли на новый уровень. Об этом свидетельствуют действия российских военных при отражении атак на акватории портов, считает бывший боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», ведущий блог в Telegram под псевдонимом Condottiero.

Он отметил, что уровень подразделений охраны по отражению подобных атак значительно вырос, а для борьбы с украинскими безэкипажными катерами (БЭК) использовали как водный транспорт, так и подразделения дронщиков.

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Военный раскрыл, чего не хватает для защиты российских портов от атак ВСУ

Condottiero обратил внимание, что защита российских портов и морской инфраструктуры начинает приобретать системный характер. Однако для защиты от атак украинских военных ей все еще кое-чего не хватает, считает бывший солдат.

Не хватает одного — плотной эшелонированный обороны, с ранним обнаружением и перехватом дронами

Condottieroэкс-боец ЧВК «Вагнер»

Экс-вагнеровец также сравнил безэкипажные катера с FPV-дронами. По его словам, первые медленнее и менее маневренны. Кроме того, на них влияет много факторов, в том числе погодных.

Уничтожение украинских катеров попало на видео

К посту о размышлениях насчет боевых действий в море Condottiero прикрепил видео. На нем показано уничтожение безэкипажных катеров в акватории Черного моря. По словам автора, для этого применялся беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Ланцет». На кадрах виден катер неподалеку от берега. «Последний остался, не могут жахнуть. О, есть», — комментирует происходящее закадровый голос. Спустя несколько секунд над местом, где был катер, поднимается густой дым. Автор ролика предупреждает, что вскоре после этого будет слышен взрыв. По его словам, задержка связана с тем, что использовался сверхзвуковой снаряд.

Кадр: Telegram-канал Condottiero ™

До этого были опубликованы кадры взрыва атаковавшего Новороссийск морского дрона Magura V5. На них запечатлен момент детонации надводного беспилотника, сопровождающийся мощной огненной вспышкой. Примерная стоимость одного Magura V5 оценивается в 273 тысячи долларов, что эквивалентно почти 23 миллионам рублей.

Также на видео попали наблюдавшие за морским боем жители Туапсе. Некоторые из них стояли в полный рост, вероятно, не опасаясь возможного прилета осколков.

ВСУ атаковали юг России с моря

Украинские военные атаковали юг России безэкипажными катерами в среду, 24 сентября. Утром мэр Новоросийска предупредил об опасности удара с моря. Отдыхающих эвакуировали с пляжей и в других городах Краснодарского края. В Сочи ограничили доступ к пляжам до конца первой половины дня 25 сентября.

Тем же утром в акватории Черного моря вблизи побережья Крыма российские военные обнаружили безэкипажный катер ВСУ. Он был уничтожен расчетами БПЛА испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны «Рубикон».

Кроме того, в Черном море у газодобывающей вышки «Сиваш» произошел бой российских военных с двигавшимся на катерах украинским десантом. По имеющейся информации, в сторону Голицынского месторождения выдвинулись несколько катеров с десантом при поддержке лодки-беспилотника. Российские военные ударили по десантникам, частично уничтожив подразделение. Остатки отряда ВСУ развернулись и уплыли в сторону Одессы.

