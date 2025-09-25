«Война на море вышла на новый уровень». Бывший боец «Вагнера» рассказал, чего не хватает для защиты российских портов от атак ВСУ

Боевые действия с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в море вышли на новый уровень. Об этом свидетельствуют действия российских военных при отражении атак на акватории портов, считает бывший боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», ведущий блог в Telegram под псевдонимом Condottiero.

Он отметил, что уровень подразделений охраны по отражению подобных атак значительно вырос, а для борьбы с украинскими безэкипажными катерами (БЭК) использовали как водный транспорт, так и подразделения дронщиков.

Украинский морской беспилотник Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Condottiero обратил внимание, что защита российских портов и морской инфраструктуры начинает приобретать системный характер. Однако для защиты от атак украинских военных ей все еще кое-чего не хватает, считает бывший солдат.

Не хватает одного — плотной эшелонированный обороны, с ранним обнаружением и перехватом дронами Condottiero экс-боец ЧВК «Вагнер»

Экс-вагнеровец также сравнил безэкипажные катера с FPV-дронами. По его словам, первые медленнее и менее маневренны. Кроме того, на них влияет много факторов, в том числе погодных.

К посту о размышлениях насчет боевых действий в море Condottiero прикрепил видео. На нем показано уничтожение безэкипажных катеров в акватории Черного моря. По словам автора, для этого применялся беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Ланцет». На кадрах виден катер неподалеку от берега. «Последний остался, не могут жахнуть. О, есть», — комментирует происходящее закадровый голос. Спустя несколько секунд над местом, где был катер, поднимается густой дым. Автор ролика предупреждает, что вскоре после этого будет слышен взрыв. По его словам, задержка связана с тем, что использовался сверхзвуковой снаряд.

До этого были опубликованы кадры взрыва атаковавшего Новороссийск морского дрона Magura V5. На них запечатлен момент детонации надводного беспилотника, сопровождающийся мощной огненной вспышкой. Примерная стоимость одного Magura V5 оценивается в 273 тысячи долларов, что эквивалентно почти 23 миллионам рублей.

Также на видео попали наблюдавшие за морским боем жители Туапсе. Некоторые из них стояли в полный рост, вероятно, не опасаясь возможного прилета осколков.

ВСУ атаковали юг России с моря

Украинские военные атаковали юг России безэкипажными катерами в среду, 24 сентября. Утром мэр Новоросийска предупредил об опасности удара с моря. Отдыхающих эвакуировали с пляжей и в других городах Краснодарского края. В Сочи ограничили доступ к пляжам до конца первой половины дня 25 сентября.

Тем же утром в акватории Черного моря вблизи побережья Крыма российские военные обнаружили безэкипажный катер ВСУ. Он был уничтожен расчетами БПЛА испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны «Рубикон».

Кроме того, в Черном море у газодобывающей вышки «Сиваш» произошел бой российских военных с двигавшимся на катерах украинским десантом. По имеющейся информации, в сторону Голицынского месторождения выдвинулись несколько катеров с десантом при поддержке лодки-беспилотника. Российские военные ударили по десантникам, частично уничтожив подразделение. Остатки отряда ВСУ развернулись и уплыли в сторону Одессы.