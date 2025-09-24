Взрыв дрона ВСУ стоимостью 23 миллиона рублей у берегов Новороссийска сняли на видео

Mash опубликовал видео взрыва морского дрона Magura V5 у берегов Новороссийска

В сети появились кадры взрыва атаковавшего Новороссийск морского дрона Magura V5 стоимостью почти 23 миллиона рублей. Ролик опубликовал Mash в Telegram.

На кадрах видно момент детонации надводного беспилотника, сопровождающийся мощной огненной вспышкой, на фоне береговой зоны Новороссийска, застроенной высотками.

По информации издания, примерная стоимость одного Magura V5 составляет около 273 тысяч долларов, что эквивалентно примерно 22,9 миллиона рублей по курсу на 24 сентября. Беспилотники этого типа производятся на Украине и используются для поражения кораблей и береговых объектов. Такие дроны способны преодолевать расстояние до 800 километров.

Ранее стало известно, что воздушные беспилотники ВСУ, атаковавшие Новороссийск, были начинены стальными шариками диаметром в сантиметр. На кадрах из местного жилого комплекса видно пробитые поражающими элементами стены, мебель и двери.

Днем 24 сентября ВСУ атаковали центр Новороссийска. Повреждения получили многоквартирные жилые дома, а также здание гостиницы «Новороссийск». Согласно последним официальным данным, пострадали семь человек, еще двоих спасти не удалось. Среди жертв оказался ребенок, возраст которого пока неизвестен.