Пробитые стальными шариками из дронов ВСУ стены и мебель в ЖК Новороссийска сняли на видео

Mash: Атаковавшие Новороссийск беспилотники были начинены стальными шариками

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавшие Новороссийск, были начинены стальными шариками диаметром в сантиметр. Видео с нанесенными ими повреждениями опубликовал Mash в Telegram.

На кадрах, снятых в жилищном комплексе «Аврора», видно пробитые поражающими элементами двери, стены и мебель в квартирах.

По словам очевидцев, в подъезде, из которого за несколько минут до атаки вышла женщина с детьми, обсыпались потолок и общий коридор.

Кроме того, одна из местных жительниц рассказала, что дрон взорвался прямо напротив ее квартиры на восьмом этаже. Теперь в помещении обуглены полы, а в стене появилась огромная дыра.

Ранее в сети появилось видео с истекающей кровью женщиной, раненной в результате атаки дронов. На кадрах видно, как она стоит коленях на лестнице небольшого крыльца. Судя по ролику, у россиянки травмирована спина.

ВСУ атаковали центр Новороссийска днем 24 сентября. Повреждения получили многоквартирные жилые дома, а также здание гостиницы «Новороссийск». Согласно последним официальным данным, пострадали восемь человек, еще двоих спасти не удалось. Среди жертв оказался ребенок, возраст которого пока неизвестен.