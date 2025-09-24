Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:54, 24 сентября 2025Россия

Пробитые стальными шариками из дронов ВСУ стены и мебель в ЖК Новороссийска сняли на видео

Mash: Атаковавшие Новороссийск беспилотники были начинены стальными шариками
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавшие Новороссийск, были начинены стальными шариками диаметром в сантиметр. Видео с нанесенными ими повреждениями опубликовал Mash в Telegram.

На кадрах, снятых в жилищном комплексе «Аврора», видно пробитые поражающими элементами двери, стены и мебель в квартирах.

По словам очевидцев, в подъезде, из которого за несколько минут до атаки вышла женщина с детьми, обсыпались потолок и общий коридор.

Кроме того, одна из местных жительниц рассказала, что дрон взорвался прямо напротив ее квартиры на восьмом этаже. Теперь в помещении обуглены полы, а в стене появилась огромная дыра.

Ранее в сети появилось видео с истекающей кровью женщиной, раненной в результате атаки дронов. На кадрах видно, как она стоит коленях на лестнице небольшого крыльца. Судя по ролику, у россиянки травмирована спина.

ВСУ атаковали центр Новороссийска днем 24 сентября. Повреждения получили многоквартирные жилые дома, а также здание гостиницы «Новороссийск». Согласно последним официальным данным, пострадали восемь человек, еще двоих спасти не удалось. Среди жертв оказался ребенок, возраст которого пока неизвестен.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Глупые европейцы все купят». Трамп пригрозил России и поддержал Украину. Чего он добивается на самом деле?

    Зеленский выступил на Генассамблее ООН перед почти пустым залом

    Московский хоккеист избил мужчину клюшкой и попал на видео

    В Армении раскрыли одну деталь дела об убийстве оппозиционного политика

    Правительство одобрило проект бюджета на три года

    Минобороны раскрыло подробности операции ВС России у Клебан-Быкского водохранилища в ДНР

    Зеленский пожаловался на недостаток у Украины больших и толстых ракет

    В российском детском саду воспитатель пять месяцев тайно обворовывала коллегу

    Внешний вид Скарлетт Йоханссон на публике вызвал споры в сети

    Российская «Герань-2» получила утяжеленную боевую часть

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости